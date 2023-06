Business news: Romania, produzione di autovetture in aumento del 5,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di autovetture prodotte in Romania, nei primi cinque mesi di quest'anno, è aumentato del 5,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, fino a 227.760 unità. Lo riferisce l'Associazione dei costruttori di automobili in Romania (Acarom) attraverso un comunicato. Secondo la fonte citata, nei primi 5 mesi dell'anno 147.295 auto sono uscite dalla linea di produzione di Mioveni (Dacia), mentre 80.465 unità provenivano da Craiova (Ford). A maggio sono state prodotte 51.125 vetture, con un incremento del 28,38 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di queste, 31.929 sono state prodotte nello stabilimento Dacia di Mioveni e 19.196 nello stabilimento Ford Otosan di Craiova. (Rob)