Business news: Romania, Omv Petrom e Romgaz avvieranno sfruttamento del giacimento di gas Neptun Deep

- Le società Omv Petrom e Romgaz hanno concordato di avviare le attività di sfruttamento del gas dal giacimento Neptun Deep, nell’area romena del Mar Nero. Secondo quanto riferisce un comunicato emesso dalle due società, il progetto dovrebbe fornire un volume lordo totale di circa 100 miliardi di metri cubi di gas naturale, che sarà diviso equamente tra i due partner. La prima produzione di gas naturale è prevista per il 2027, a seguito di investimenti complessivi per lo sviluppo del progetto che si attesteranno sino a 4 miliardi di euro. Come riferito dalle due società, la decisione finale d'investimento è un passo importante nella realizzazione della Strategia 2030 di Omv Petrom. Si prevede che il progetto contribuirà a un aumento del 50 per cento dell'utile operativo dell'azienda nel 2030. Secondo il comunicato, la Romania diventerà il più grande produttore di gas naturale nell'Unione europea e un esportatore netto di gas naturale, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento. L’estrazione di gas dal giacimento Neptun Deep dovrebbe iniziare nel 2027 e, secondo le stime, la piattaforma dovrebbe produrre circa 8 miliardi di metri cubi annui per circa dieci anni. Il perimetro di Neptun Deep ha una superficie di 7.500 chilometri quadrati e si trova ad una distanza di circa 160 chilometri dalla riva, in acque con una profondità compresa tra 100 e mille metri. (Rob)