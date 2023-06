Business news: Spagna, Endesa completa progetto di autoconsumo da 9,2 MW per Bridgestone a Burgos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha completato uno dei più importanti progetti di autoconsumo in Spagna presso lo stabilimento Bridgestone di Burgos, con 9,2 megawatt (MW) di potenza su una superficie totale di oltre 40 mila metri quadrati. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", parte dell'elettricità consumata dalla fabbrica è ottenuta dal sole grazie ai 20.509 pannelli solari che forniranno il 10 per cento dell'energia consumata dallo stabilimento di Burgos, una percentuale che può raggiungere il 14 per cento in alcuni mesi dell'anno. All'installazione dei pannelli hanno collaborato, tra gli altri, aziende locali come Norsol e Solinec. Bridgestone ha realizzato questo progetto, del valore di oltre 5 milioni di euro, in collaborazione con Endesa X e con un contratto di locazione operativa di 15 anni attraverso Cogenio Iberia. L'installazione dell'impianto di Burgos rientra nell'obiettivo del gruppo Bridgestone di ridurre le emissioni di CO2 del 50 per cento entro il 2030 e di raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2050. (Spm)