Governo: Mulè (FI), nessuna ombra su Santanchè, deciderà lei se intervenire

23 luglio 2021

- Alcuni resoconti di agenzia, soprattutto nei titoli, legati a un mio intervento a "Un giorno da pecora", rischiano di travisare il mio pensiero rispetto alla vicenda che riguarda il ministro Daniela Santanchè. “Ho detto e ribadisco che non rilevo ombre e che la reazione della senatrice Santanchè all'inchiesta giornalistica è stata dura e ferma e non ho motivo di dubitare della correttezza da lei rivendicata”. Lo afferma in una nota il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. “Sarà lei, se ritiene, a precisare o intervenire nelle sedi che eventualmente riterrà opportune", aggiunge Mulè. (Rin)