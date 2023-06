Brasile-Francia: presidente Lula incontra partner del programma costruzione sommergibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato a Parigi, in Francia, l'amministratore delegato del gruppo francese Naval Group, Pierre Eric Pommellet. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa brasiliano, José Mucio Monteiro, al quotidiano “Poder 360”, aggiungendo che "ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi negoziati in Brasile". Naval Group è partner del governo brasiliano nel Programma per lo sviluppo dei sottomarini (Prosub), di cui i primi due esemplari, Riachuelo (S-40) e Humaitá (S-41) sono già stati consegnati e il primo è già prossimo ad essere utilizzato in operazione.L'accordo di trasferimento tecnologico Prosub, siglato nel 2008 tra Brasile e Francia, coordinerà lo sviluppo e la produzione di quattro sottomarini convenzionali, che andranno a rinforzare le cinque flotte esistenti. Inoltre nell'ambito del Prosub è prevista la costruzione del primo sottomarino a propulsione nucleare in dotazione alle forze armate brasiliane. Attualmente sono in corso i lavori di costruzione del terzo sommergibile a propulsione convenzionale, Tonelero (S-42). (Brb)