Russia: fondatore Wagner esorta alla rivolta, bloccato accesso a Google News

- Le autorità russe hanno bloccato l’accesso a Google News nel Paese, dopo che il fondatore del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, ha esortato le sue forze a “mettere fine al disordine” e “fermare chi ha responsabilità militari” in Russia. Stando ai dati pubblicati da “NetBlocks”, piattaforma che monitora il controllo esercitato dai governi in rete, sono almeno cinque le società di telecomunicazioni che hanno già bloccato l’accesso degli utenti all’aggregatore di notizie di Google. Tra queste vi è anche la prima società del Paese, Rostelecom, e in base ai dati anche gli altri operatori stanno iniziando a ridurre l’accesso al sito. Venerdì 23 giugno, il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha avviato una indagine nei confronti di Prigozhin per “incitazione alla rivolta armata”, dopo che il fondatore del gruppo Wagner ha accusato le autorità di Mosca di nascondere ai cittadini la vera situazione riguardo la controffensiva ucraina. (Was)