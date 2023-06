Algeria: delegazione parteciperà alla fiera "Agrilevante" di Bari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossi ha aggiunto che soluzioni tecnologiche italiane sono disponibili soprattutto per ambienti come l'Algeria, dove l'acqua è sempre più scarsa. In questo senso, la fiera di Bari rappresenta un'occasione per conoscere le attrezzature meccaniche di ultima generazione, divenute sempre più necessarie per un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, in particolare per quanto riguarda l'acqua. L’Algeria, come i paesi nordafricani, ha detto ancora Rossi, tende a soddisfare le proprie esigenze di tecnologia agricola attraverso le importazioni. L'Italia è il terzo fornitore dell'Algeria in termini di attrezzature e soluzioni per l'agricoltura, dopo Turchia e Cina. Nel 2022 l'Algeria ha importato trattori e macchine agricole per un valore di 153 milioni di euro, con un aumento del 2,4 per cento rispetto al 2021. Si tratta di attrezzature utilizzate principalmente nell'allevamento di vari tipi di bestiame e pollame, industria lattiero-casearia, lavorazione del latte, fertilizzanti. (Ala)