© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Convegno è organizzato dagli attivisti del Dopolavoro Matematico in collaborazione con la Commissione Capitolina Scuola. Durante l'incontro verrà condiviso quanto emerso dal corso di formazione per adulti "Parliamo matematico" e insieme ad Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer Esa - Paris e Presidente "Il Cielo Itinerante", si parlerà dell'educazione matematica e dell'abilitazione al futuro in ottica inclusiva e di genere, osservando, intervenendo, creando reti e relazioni in ambito educativo.Roma, Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 16) (Rer)