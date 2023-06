Governo: Schlein, crudeltà così mai vista contro diritti famiglie omogenitoriali, non solo in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "non si capisce cos'abbia contro i diritti dei bambini e delle bambine delle famiglie omogenitoriali", questo livello di crudeltà "credo non si fosse visto prima. Lo vediamo purtroppo non solo in Italia". A dirlo è la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo durante il talk sulla leadership femminista nell'ambito del mese dedicato ai diritti della comunità arcobaleno, in corso oggi a Milano. Per i diritti dei bambini e delle bambine delle famiglie omogenitoriali "continueremo a batterci per il pieno riconoscimento perché le famiglie si basano sull’amore e non su altro". Per la segretaria del PD "dobbiamo ‘correre intorno’ a quelle 33 famiglie colpite ingiustamente a Padova. E in altri posti in Italia". Schlein ha invitato a non dimenticare che "c’è una internazionale di nazionalisti che si é scelta gli stessi nemici. E tra quei nemici ci sono le diversità, le persone migranti, le donne troppo emancipate per i loro gusti, c’è la comunità Lgbt. Si sono attrezzati e organizzati. Motivo per cui dobbiamo dobbiamo unire le nostre lotte oltre il confine. Solo così saremo forti come coloro che vogliono riportarci indietro in un balzo, che ci porterebbe al buio e al medioevo dei diritti". L’Italia "deve andare verso il futuro, verso l’Europa" ha concluso Schlein. (Rem)