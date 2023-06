Brasile: Rio de Janeiro e Penedo candidate alla rete delle città Creative Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città brasiliane di Rio de Janeiro e Penedo, nello stato di Alagoas, sono state scelte per rappresentare il Brasile rispettivamente nelle categorie "Letteratura" e "Cinema" nell'ambito delle selezioni per la rete delle città Creative Unesco. Lo ha riferito la presidenza del Brasile in una nota. La scelta dei due municipi è avvenuta oggi al termine di una riunione del comitato composto da tecnici dei ministeri del Turismo, della Cultura e della Commissione nazionale brasiliana per l'Unesco. Secondo la presidenza brasiliana, queste candidature aumenteranno “la visibilità del turismo del Paese nella comunità internazionale". Da parte sua, la ministra del Turismo, Daniela Carneiro, ha sottolineato l'importanza di “promuovere la creatività per lo sviluppo del settore”. "Il Brasile è il terzo Paese con le città più creative della Rete, con 12 comuni già insigniti del titolo, secondo solo a Cina e Italia”, ha affermato Carneiro, aggiungendo che “siamo orgogliosi delle numerose candidature pervenute ai nostri tecnici e ci congratuliamo con tutti, in particolare con le due città selezionate, per i loro sforzi volti a mostrare il potenziale creativo del nostro Paese”. (segue) (Brb)