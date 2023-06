Brasile-Arabia Saudita: presidente Lula annulla cena con principe Mohammed bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annullato la cena prevista nella serata di oggi a Parigi, in Francia, con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della presidenza brasiliana, secondo cui l'incontro è stato annullato a causa della "stanchezza di Lula, reduce da un fitto programma di appuntamenti in Europa negli ultimi giorni". La cena offerta a Lula e alla moglie, Janja da Silva, era prevista presso la residenza ufficiale dell'Arabia Saudita nella capitale francese. Il presidente brasiliano è arrivato a Roma il 20 giugno scorso, dove è rimasto anche il giorno seguente, per poi spostarsi a Parigi il 22. (Brb)