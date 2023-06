Algeria: delegazione parteciperà alla fiera "Agrilevante" di Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione algerina parteciperà alla fiera "Agrilevante", fiera internazionale dello sviluppo agricolo e delle attrezzature agricole, che si terrà a Bari dal 5 all’8 ottobre, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e la cooperazione in questo settore. Lo ha reso noto l'ufficio dell'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (Ice) durante la Fiera internazionale di Algeri. Nel corso di una conferenza stampa organizzata presso il padiglione italiano della fiera, Geronimo Rossi, responsabile della comunicazione della sede della Federazione italiana costruttori macchine agricole "FederUnacoma", ha sottolineato che l'Algeria, come i Paesi dell'area mediterranea, sta registrando problemi e difficoltà nel settore agricolo negli ultimi tempi a causa del cambiamento climatico, degli squilibri demografici e della riduzione dei terreni fertili. Circa il 44 per cento della popolazione algerina vive in aree rurali, il che espone l'economia agricola a siccità sempre più frequenti e prolungate. (segue) (Ala)