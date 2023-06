Diritti: Schlein, scelta Meloni è una resa, senza garanzie a 194 insensato il potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta "fatta ‘dal’ presidente" Giorgia Meloni "credo sia una resa, perché quel ruolo è stato ricoperto dagli uomini". Inoltre, "che senso ha arrivare al potere se non ti batti per attuare la legge 194? Se non ti batti per garantire una certa percentuale di medici non obiettori in tutte le strutture". A dirlo è la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo durante il talk sulla leadership femminista, un corso oggi a Milano. Per la segretaria del PD "c'è una forte differenza tra leadership femminili e femministe; è chiaro che sono diverse, delle prime ce ne sono state tante e non tutte hanno messo in discussione la società patriarcale". Schlein ha evidenziato che "non ce ne facciamo niente di una premier donna se non si batte per l'emancipazione e non combatte per migliorare la situazione di vita delle altre donne. Essere ancillari al sistema patricarle, non metterlo in discussione e non combattere le discriminazioni, è un grandissimo spreco". La sfida "è cambiare il modello di leadership e rifiutare una leadership muscolare e maschile, circondandoci di persone che ne sanno piu di noi per scrivere politiche pubbliche migliori. Tutto questo ci deve spingere a prenderci per mano e rompere il soffitto di cristallo di cui Meloni ha parlato nel primo discorso alla Camera. Ma quel soffitto non lo rompi da sola, anche perché la stragrande maggioranza di quelle donne non riescono nemmeno a vederlo quel soffitto perché sono schiacciate dalle troppe discriminazioni". (Rem)