- VARIE- Manifestazione nazionale in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del servizio sanitario nazionale, pubblico e universale.Roma, piazza della Repubblica (ore 10)- Il ministro alle Politiche Giovanili e Sport, con delega anche al Servizio Civile Universale, Andrea Abodi premia i vincitori del bando di concorso "Alla scoperta del Mcl: le sue radici, la sua identità". Si tratta dell'iniziativa promossa dalle Edizioni Traguardi Sociali e dal Movimento Cristiano Lavoratori, in occasione del Cinquantesimo della fondazione dell'organizzazione.Roma, sala conferenze del BV Oly Hotel, via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 (ore 10) (segue) (Rer)