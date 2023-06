Arabia Saudita: futuristica città “The Line” a un quinto del suo completamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La futuristica città di 170 chilometri “The Line”, il più importante progetto della città di Neom in Arabia Saudita, è a un quinto del suo completamento. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo di The Line, all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, sottolineando che “il primo quartiere aperto ai cittadini, l’Hidden Marina, dovrebbe accogliere residenti e visitatori entro il 2030”. Pendleton ha detto: “Circa il 20 per cento delle infrastrutture essenziali è già stato realizzato”, aggiungendo che “ora ci stiamo concentrando sullo sviluppo di elementi cruciali come una solida rete di trasporti e una pianificazione urbana meticolosa". I moderni e pionieristici metodi di costruzione “consentono di costruire The Line in modo più rapido, sicuro, sostenibile e con una qualità superiore rispetto alle costruzioni convenzionali", secondo il direttore esecutivo del progetto. Come annunciato nel 2021, The Line si svilupperà tutta in lunghezza, senza la presenza di strade o l’impiego di auto, e sarà in grado di ospitare fino a 9 milioni di persone su una superficie di soli 34 chilometri quadrati. Il mega-progetto di Neom, lanciato dal principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, nel 2017, è parte del piano Vision 2030 che ha lo scopo di diversificare l’economia del Regno. Una volta ultimata, Neom sarà alimentata al 100 per cento da energia pulita, generata da fonti rinnovabili, come solare ed eolico, e da idrogeno verde. (Res)