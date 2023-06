Balcani: Crosetto, gli Usa hanno chiesto un impegno maggiore dell’Italia nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno chiesto un impegno maggiore dell’Italia nella regione dei Balcani. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Washington. “L’Italia è la nazione che meglio può conoscere e dialogare in questa parte di Europa, alla luce delle attuali problematiche: noi abbiamo confermato la nostra disponibilità ad aumentare la presenza nella missione Altea in Bosnia-Erzegovina, continuando anche nel nostro impegno nel quadro della missione Kfor, che ha garantito la stabilità regionale in questo momento difficile”, ha detto. (Was)