Credito: Gentiloni, ripresa ruolo G7, cambiare rapporti di forza o rischio treni alternativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 "ha ripreso ruolo, molte delle iniziative globali andate a buon segno nascono da qui. Adesso si sta discutendo come mettere mani all'architettura finanziaria mondiale che nasce da Bretton Woods, ma che si basa su organismi, fondo montario e banca mondiale dentro i quali i rapporti di forza sono quelli di 60 anni. Se non si cambia questo contesto il rischio è che partano dei treni alternativi". A dirlo è il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, intervenendo durante la presentazione del libro di Antonio Funiciello "Leader per Forza", in corso oggi a Milano. Per Gentiloni "c'è una ripresa di ruolo del G7, non era al massimo del suo splendore perché il suo peso dell'economia mondiale si è molto ridotto e se uno facesse l'elenco delle prime dieci economie del mondo ce ne sono almeno 3 che stanno nel G7, ma non fanno parte dei 10 principali paesi del mondo". Inoltre, tra i treni alternativi "come la piccola banca di sviluppo Ndb guidata dalla ex presidente del Brasile Dilma Rousseff che sta compiendo molte operazioni non più in dollari" ha concluso Gentiloni. (Rem)