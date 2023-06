Nato: Crosetto su due per cento del Pil in difesa, problemi di bilancio dipendono anche dai vincoli Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il raggiungimento della soglia del due per cento del Pil per quanto riguarda la spesa militare prima del 2027 è “un problema che non riguarda solo l’Italia, dipendendo dai vincoli di bilancio imposti dall’Unione europea”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Washington. “Questi vincoli si possono discutere, ed è quello che sta facendo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in Europa: l’esclusione dei soldi spesi nella difesa dal patto di stabilità consentirebbe di non sottrarre fondi a settori che ne hanno bisogno, come la sanità e la scuola”, ha detto. (Was)