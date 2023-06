Egitto: ministro Difesa, sistemi di armamento delle Forze armate a un livello senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- I sistemi di armamento e addestramento delle Forze armate egiziane hanno raggiunto un livello senza precedenti in tutti i settori principali. Lo ha detto il ministro della Difesa egiziano, Mohamed Zaki, durante la sua ispezione a un’unità del secondo Corpo d’armata delle Forze armate egiziane. Secondo un comunicato stampa del ministero della Difesa, Zaki ha portato i saluti e l'apprezzamento del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, agli uomini del secondo Corpo d’armata, sottolineando che le unità delle Forze armate “devono essere ai massimi livelli di prontezza al combattimento per proteggere i confini dell'Egitto in tutte le direzioni strategiche”. Alle ispezioni, hanno partecipato il generale Osama Askar, capo di Stato maggiore delle Forze armate egiziane, e numerosi comandanti delle Forze armate. Da parte sua, il generale Mohamed Rabie, comandante del secondo Corpo d’armata, ha affermato che i suoi uomini “rinnovano l’impegno a riportare il governatorato del Sinai del Nord alla normalità, difendere la sicurezza e la stabilità della patria, e continuare a svolgere tutti i loro compiti con efficienza”. (Cae)