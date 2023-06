Lavoro: Schlein, diritti sociali e civili sono inscindibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diritti sociali e civili "sono inscindibili; chi li vuole dividere ha un problema con gli uni, con gli altri e ancora più spesso con tutti e due; questa è la verità. Sono inscindibili perché le persone discriminate per quello che sono, sono anche persone che lavorano, sono anche persone che fanno impresa e che pagano le tasse. Si, ma fanno più fatica a fare impresa, ad accedere al lavoro e ad accedere ai servizi per cui pagano le tasse". A dirlo è la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo durante il talk sulla leadership femminista nell'ambito del mese dedicato ai diritti della comunità arcobaleno, in corso oggi a Milano. Quindi "sono lotte inscindibili. Questo, ma non solo questo, è l’approccio intersezionale che difendiamo e del quale ogni tanto qualcuno si spaventa perché hanno capito che è il modo giusto per riuscire a ribaltare questi sistemi oppressivi che tra loro dialogano. Quello patriarcale, quello che si basa sulla omolesbotransfobia, quello che si basa sullo sfruttamento del lavoro e del Pianeta" ha concluso Schlein. (Rem)