Russia: Servizio sicurezza avvia un’indagine contro il fondatore della compagnia Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb) ha avviato un'indagine per ammutinamento nei confronti del fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, in relazione alle sue recenti dichiarazioni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa russa “Tass”, aggiungendo che il Comitato nazionale antiterrorismo russo (Nac) ha chiesto a Prigozhin di “interrompere le azioni illegali”. "Le dichiarazioni diffuse a nome di Prigozhin sono assolutamente infondate”, ha dichiarato il Nac in un comunicato. In un messaggio pubblicato su Telegram, il fondatore del gruppo Wagner ha detto che le autorità di Mosca stanno nascondendo ai cittadini la situazione reale della controffensiva ucraina. (Rum)