Milano: flash mob FDI a Calvairate dopo maxi rissa tra rom per dire basta al degrado e alle occupazioni abusive

- Si è svolto oggi in via Faà di Bruno 5 il flash mob organizzato dal Coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia e dal Dipartimento Città di Milano "Sicurezza, Legalità e Immigrazione" per dire "basta" al degrado del quartiere. Teatro dell'iniziativa il luogo dove, lunedì sera, oltre 60 nomadi si sono affrontati con coltelli, bottiglie e bastoni. A scontrarsi in una vera e propria guerriglia urbana due famiglie rom originarie della Romania che occupano abusivamente gli alloggi Aler del quartiere. Presenti al flash mob Stefano Maullu, deputato e coordinatore di FdI a Milano, Riccardo De Corato, deputato e membro della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla sicurezza e sul degrado delle periferie italiane, Francesco Rocca, consigliere comunale Fdi, Massimo Girtanner, responsabile del Dipartimento cittadino "Legalità, Sicurezza e Immigrazione" e Pietro Celestino, consigliere comunale di Fdi. "La maxi rissa avvenuta lunedì sera è la punta dell'iceberg di un approccio sbagliato che arriva da lontano - ha affermato il coordinatore cittadino Stefano Maullu, -. Le politiche di integrazione dei rom promosse dal centrosinistra sono state un totale fallimento e questa ne è l'ennesima dimostrazione ai danni dei cittadini". (segue) (com)