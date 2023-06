Milano: flash mob FDI a Calvairate dopo maxi rissa tra rom per dire basta al degrado e alle occupazioni abusive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gran parte dei rom che hanno partecipato alla rissa sono occupanti abusivi degli alloggi popolari – ha dichiarato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza-. Queste persone, spesso pregiudicati ben conosciuti dalla Questura per "precedenti", vanno sgomberate e gli alloggi restituiti alla legalità. "Tolleranza zero" non può rimanere solo uno slogan, è necessario usare fermezza ed essere coerenti facendo rispettare la legge. Nessuna indulgenza nei confronti di chi delinque e non rispetta le regole del vivere civile". "La guerriglia tra rom avvenuta lunedì è indegna di una città come Milano -afferma Riccardo De Corato- ed è la dimostrazione che, ormai, interi quartieri della città sono in balia di famiglie rom, di immigrati e di delinquenti di vario genere che non esitano a scendere in strada armati di coltelli, certi che nessuno li fermi grazie al buonismo del centrosinistra. La Giunta Sala proceda immediatamente con gli sgomberi degli abusivi!". "Bisogna sgomberare immediatamente i responsabili della rissa per dare un segnale di legalità e di presenza delle istituzioni– ha aggiunto Massimo Girtanner -. (segue) (com)