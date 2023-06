Diritti: Sala, su maternità surrogata valuteremo interventi in Tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di "una coppia di uomini che hanno effettuato la gestazione per altri negli Stati Uniti, e di tre coppie di donne, che hanno effettuato la procreazione medicalmente assistita in altri stati europei e hanno partorito a Milano". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, commentando in una nota ufficiale la notizia che oggi, il Tribunale di Milano , ha comunicato di aver assunto alcuni provvedimenti in merito alle azioni di annullamento delle registrazioni di figli di coppie omogenitoriali effettuate dal Comune nei primi giorni del 2023, ritenendo non trascrivibile in Italia l'atto di nascita estero relativo a un minore nato all'estero con la tecnica della gestazione per altri (detta anche surrogazione di maternità). "Le loro situazioni - prosegue Sala - sono molto diverse. Nel caso della coppia di uomini, il Tribunale di Milano si è allineato alla posizione della Corte di Cassazione, come era prevedibile, e ha annullato la registrazione dell'atto di nascita nella parte in cui si menziona anche il padre 'intenzionale' e non biologico del minore. Nel caso delle tre coppie di donne, invece, ha ritenuto inammissibile l'azione di annullamento intrapresa dal Pubblico Ministero sotto il profilo procedurale". (segue) (com)