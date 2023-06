Diritti: Sala, su maternità surrogata valuteremo interventi in Tribunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si viene quindi a creare una netta discriminazione tra le coppie di donne che partoriscono all'estero e quelle che invece partoriscono in Italia. Secondo l'interpretazione del Ministero dell'Interno, partorendo in Italia, si potrebbe registrare solo la madre biologica, e poi la coppia dovrebbe rivolgersi al Tribunale dei Minori e chiedere l'adozione da parte della madre "intenzionale". Detto ciò, l'Amministrazione Comunale valuterà con attenzione la possibilità di intervenire nel giudizio che, con ogni probabilità, si instaurerà nuovamente dinanzi al Tribunale di Milano", ha concluso poi il Sindaco di Milano. (com)