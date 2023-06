Usa-Italia: Crosetto depone corona di fiori in omaggio ai caduti presso cimitero di Arlington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in visita ufficiale a Washington, ha deposto una corona di fiori in omaggio ai caduti presso il cimitero nazionale di Arlington. Crosetto, riferisce il ministero della Difesa, si è poi fermato per ricordare un caduto italiano che riposa ad Arlington deponendo un omaggio floreale. A seguire ha visitato il locale museo che ripercorre momenti salienti di storia e raccoglie omaggi dei rappresentanti delle Forze armate straniere che hanno visitato il cimitero(Res)