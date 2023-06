Brasile-Francia: bilaterale Lula-Macron, focus su Ucraina, clima e accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato a pranzo il presidente francese, Emmanuel Macron, a Parigi. Si tratta del secondo incontro bilaterale tra i due leader quest'anno, dopo quello a margine del vertice allargato del G7, a Hiroshima, in Giappone, poco più di un mese fa. Lula e Macron – riferisce una nota della presidenza brasiliana - hanno parlato dei negoziati per l'accordo commerciale tra Mercato comune del sud (Mercosur) e Unione europea (Ue), della guerra in Ucraina, della lotta ai cambiamenti climatici, della ripresa di uno scambio culturale e del partenariato strategico tra i Paesi nell'area della difesa, soprattutto attorno al Programma per lo sviluppo dei sottomarini (Prosub), che ha già consegnato un sottomarino nel 2022 e prevede la consegna annuale di altri tre entro il 2025, con trasferimento di tecnologia francese. (segue) (Brb)