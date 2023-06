Brasile-Francia: bilaterale Lula-Macron, focus su Ucraina, clima e accordo Ue-Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile e Francia hanno firmato nel 2006 una partnership strategica per promuovere il dialogo politico e le relazioni economico-commerciali. I due paesi collaborano anche nei settori della difesa, dello spazio, dell'energia nucleare e dello sviluppo sostenibile. Il partenariato Brasile-Francia copre anche i settori dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, della migrazione e delle questioni transfrontaliere. Oltre allo sviluppo di progetti congiunti in aree sensibili e ad alta tecnologia, è significativa sia la presenza di brasiliani che vivono sul suolo francese sia le attività delle imprese francesi in Brasile. (segue) (Brb)