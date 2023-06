Brasile-Francia: bilaterale Lula-Macron, focus su Ucraina, clima e accordo Ue-Mercosur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del ministero degli Esteri, circa 90mila brasiliani vivono nella Francia metropolitana e altri 82.500 nella Guyana francese, per un totale di circa 172.500. A 730 chilometri, il confine tra lo stato brasiliano di Amapá e la Guyana francese costituisce il confine terrestre più lungo della Francia. Ci sono circa 860 aziende francesi in Brasile. Il Brasile è oggi la seconda destinazione principale degli investimenti francesi tra i cosiddetti paesi emergenti, superato solo di recente dalla Cina. La Francia è il terzo maggiore investitore in Brasile, con circa 38 miliardi di dollari investiti, secondo i dati del 2021 del Banca centrale. (Brb)