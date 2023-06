Ue: Gentiloni, Ucraina sarà test su forza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test per valutare la centralità europea "è chiaro" che sarà "la tenuta sull'Ucraina". A dirlo è il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, intervenendo durante la presentazione del libro di Antonio Funiciello "Leader per Forza", in corso oggi a Milano. "Fin qui noi abbiamo un Paese riluttante nel concerto europeo che è l’Ungheria. Potremmo averne altri?" ha domandato Gentiloni, replicando che è evidente "l’Italia stia confermando una posizione solida sul tema e mi pare che la Polonia, almeno finché ci sono i russi in Ucraina, non possa avere un atteggiamento diverso". Gentiloni ha inoltre ricordato che "c’è forse qualche tensione, qualche rischio in paesi come la Repubblica Ceca e Slovacchia", dove esiste "il combinato disposto dei conservatori che fanno parte del raggruppamento europeo di cui fa parte Fratelli d’Italia". (rem)