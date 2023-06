Usa-India: Biden, aziende devono garantire sicurezza delle tecnologie emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende attive nel settore dell’alta tecnologia devono prendere provvedimenti concreti per garantire la sicurezza dei propri prodotti, nel rispetto dei diritti umani. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che oggi ha incontrato insieme al primo ministro indiano, Narendra Modi, i vertici delle principali aziende tecnologiche dei due Paesi. “La nostra partnership è cruciale per tutto il mondo, e va dal cambiamento climatico all’esplorazione spaziale, fino al contrasto alla povertà sul piano globale”, ha detto. (Was)