Mali: referendum, modifiche alla costituzione approvate con il 97 per cento dei voti

- I maliani hanno approvato le modifiche alla costituzione nel referendum tenuto il 18 giugno con il 97 per cento dei voti. Lo riferisce oggi l’autorità elettorale del paese dell'Africa occidentale. Il tasso di affluenza alle urne è stato del 39,4 per cento su 8,4 milioni di elettori registrati del paese, ha detto Moustapha Cisse, capo della commissione elettorale. La versione definitiva della bozza di Costituzione, consegnata al capo della giunta Assimi Goita lo scorso 27 febbraio e proposta ai cittadini, afferma “l’attaccamento alla forma repubblicana e alla laicità dello Stato". Il testo include l'istituzione di una seconda Camera parlamentare per rafforzare la rappresentanza, ma anche una modifica che aumenta i poteri del presidente, elemento quest'ultimo che ha sollevato inquietudini nella classe politica. Inizialmente previsto per il 19 marzo, il referendum costituzionale era stato rinviato a data da destinarsi a causa di un mancato accordo fra le parti sul testo da presentare ai cittadini. La giunta aveva tuttavia assicurato che avrebbe rispettato i suoi impegni di riportare i civili al governo del Paese entro la scadenza del 2024. Il referendum è il primo passo previsto dalla tabella di marcia predisposta dalle autorità di transizione di Bamako verso le elezioni generali in programma nel febbraio 2024, che dovrebbero sancire un ritorno al governo civile. Il Mali è afflitto dal 2012 dalla diffusione del jihadismo e da violenze di ogni genere. La giunta militare guidata da Goita è salita al potere con un colpo di Stato nel giugno 2021, ha espulso i militari francesi nel 2022 e si è rivolta militarmente e politicamente alla Russia. (Res)