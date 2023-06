Guatemala: domenica le elezioni presidenziali, ex first lady Torres in testa ai sondaggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli allarmi sul deterioramento dello stato di diritto in Guatemala hanno trovato un'ulteriore conferma nella recente denuncia del quotidiano guatemalteco “elPeriodico”, che ha annunciato la chiusura a partire dal 15 maggio parlando di persecuzione delle istituzioni contro il giornale e i suoi giornalisti. “Dopo 287 giorni di resistenza è tempo di dire arrivederci”, si legge nel comunicato con cui il quotidiano si congeda dai suoi lettori. Nel testo viene ricordato l’arresto dell’editore, Jose Rubén Zamora Marroquín, nel luglio 2022, per presunto riciclaggio di denaro. Accuse che il giornale denuncia come fabbricate ad hoc. “Da quel momento è iniziata la battaglia per resistere e le previsioni non erano rosee. Il nostro team ha resistito a 287 giorni di persecuzioni, pressioni politiche ed economiche. Con profonda tristezza, siamo costretti a interrompere l'edizione quotidiana di elPeriódico", si legge nella nota. Nel frattempo Zamora è stato condannato a sei anni di carcere. (Mec)