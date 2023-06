Medio Oriente: Marocco conferma il rinvio per la quinta volta della ministeriale del Forum di Negev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha rinviato per la quinta volta una riunione ministeriale del Forum del Negev, che ora sarebbe in programma dopo la fine dell’estate. Lo ha riferito il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, secondo quanto riportato da un comunicato stampa. Il ministro marocchino ha sottolineato che Rabat ha ancora tutte le intenzioni di ospitare l’incontro per promuovere "il dialogo e allentare le tensioni", in attesa di un “contesto politico adeguato”. Bourita ha espresso l'opposizione del Marocco alle azioni unilaterali intraprese nella questione israelo-palestinese, "specialmente quelle di Israele", sottolineando la "piena solidarietà del Regno con il popolo palestinese” e il suo sostegno alla soluzione “a due Stati”. Bourita ha inoltre condannato l’escalation israeliana nei Territori palestinesi, tra cui l’aggressione a Jenin del 19 luglio scorso, che ha causato la morte di sei palestinesi, tra cui anche civili. Il 15 giugno scorso, il Marocco aveva già rinviato la riunione ministeriale del Forum di Negev a luglio. Secondo alcuni funzionari statunitensi e israeliani, i rappresentanti dei Paesi arabi partecipanti al vertice hanno espresso più volte preoccupazione e remore ad interloquire con il governo di Benjamin Netanyahu. Il Forum è stato istituito nel marzo del 2022, durante una riunione in Israele a cui hanno partecipato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e i ministri degli Esteri di Israele, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco. (Res)