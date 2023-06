Industria: Uliano (Fim Cisl), su cooperative metalmeccaniche, aumento di 123,40 euro mensili dal primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contratto delle cooperative industriali di Legacoop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Psl Agci, questa mattina si è sottoscritto un accordo sindacale con Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil che prevede un aumento salariale dal primo giugno 2023 di 123,40 euro mensili. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano. “Come previsto dal contratto, dopo la comunicazione Istat che ha riscontrato che l’importo relativo all’adeguamento Ipca 2022, al netto degli energetici importati, è risultato pari a 6,6 per cento, superiore all’incremento retributivo complessivo di riferimento stabilito nel Ccnl per il 2023 del 1,44 per cento (27 euro per il liv C3), si è attivata la clausola di salvaguardia e gli aumenti saranno adeguati al valore Ipca consuntivato. L’aumento mensile del 6,6 per cento riguarderà tutti i livelli in rapporto ai minimi contrattuali e l’adeguamento degli importi delle indennità di trasferta e reperibilità. L’intesa contrattuale rappresenta un risultato importante che, come sindacato, abbiamo ottenuto, per la tutela del potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori, fortemente colpiti dagli alti tassi di inflazione”, aggiunge. (Com)