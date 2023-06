Francia: terminano le indagini sul segretario generale dell'Eliseo Kohler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono giunte al termine le indagini su Alexis Kohler, segretario generale dell'Eliseo, finito al centro di un'inchiesta per "presa illegale di interessi" a causa dei suoi legami famigliari con il gruppo Msc. Lo riferiscono fonti citate dai media francesi. I legali di Kohler non si sono voluti esprimere. Considerato come una delle figure piú vicine al presidente Emmanuel Macron, Kohler era sospettato di aver partecipato come alto funzionario a decisioni prese dalle istituzioni francesi riguardanti Msc tra il 2009 e il 2016. (Frp)