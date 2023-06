Firenze: Lupi, netta condanna per sede FI-Lega imbrattata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Esprimo la condanna più netta per le scritte ingiuriose che hanno imbrattato la sede di Forza Italia e Lega a Firenze. “Le forze del Centrodestra non si faranno intimidire da queste forme di violenza odiosa". Lo dice in una nota il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. (Rin)