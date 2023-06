Sanità: Calenda, domani non partecipiamo a manifestazione, situazione non si risolve nelle piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Domani non parteciperemo alla manifestazione della Cgil, ma continuiamo a credere che la situazione di emergenza in cui versa L’Ssn non si possa risolvere da soli o nelle piazze. Lo dichiara in una nota Carlo Calenda, leader di Azione. “Il 9 marzo, a tre anni dal Covid, abbiamo presentato due piani straordinari per l'abbattimento delle liste d'attesa e per l'emergenza pronto soccorso. Su questi abbiamo aspettato commenti, contributi, pareri o quantomeno possibilità di confronto con forze di governo e di opposizione: non sono arrivati. Peccato, soprattutto per i cittadini che sono costretti a curarsi privatamente”, aggiunge Calenda. (Rin)