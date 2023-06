Roma: De Gregorio-Carpano (Azione), unici atti utili di Gualtieri sono di Calenda, Casu risparmi il fiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli unici atti utili di Gualtieri finora sono quelli proposti da Calenda: termovalorizzatore e stadio. Sul resto c'è il deserto, ma siamo pronti al confronto. Così i consiglieri Flavia De Gregorio e Francesco Carpano di Azione in Campidoglio. "Oggi noi abbiamo discusso delle scelte da prendere per risolvere i problemi annosi della nostra città, come rifiuti e trasporti, che i provvedimenti di Gualtieri non stanno minimamente migliorando. Casu invece preferisce attaccare Azione, il suo segretario e la sua storia politica. È una questione di stile e di senso delle priorità, ognuno ha i suoi, ma visto che di mezzo c'è Roma non possiamo che ricordare a lui e al suo partito di concentrarsi sulla città, che ha un estremo bisogno di cambiamento, e risparmiare il fiato", concludono De Gregorio e Carpano. (Com)