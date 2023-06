Imprese: assessore Bilancio Lazio, con risorse Ue 50 milioni per micro credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è tra le prime regioni "ad aver adottato in giunta il programma operativo complementare: 780 milioni di euro dei residui delle misure comunitarie del passato che ci consentiranno di poter aver queste risorse da poter spendere nei prossimi mesi. La prima misura che abbiamo individuato sono 50 milioni di euro che andranno a finanziare il fondo per il micro credito". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, intervenendo alla presentazione del progetto "Europa in Comune", presso le Corsie Sistine dell'ospedale Santo Spirito di Roma. All'evento hanno partecipato anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Questa misura, ha spiegato l'assessore Righini, consentirà "alle imprese di poter accedere al credito laddove abbiano delle difficoltà per accesso al sistema bancario. È una misura importantissima che consentirà a tante piccole e medie imprese di poter investire nelle loro attività, assumere personale e incrementare il potenziale o addirittura farne sorgere delle nuove in un momento molto complesso dell'economia e del sistema bancario", ha concluso Righini. (Rer)