Uruguay: crisi idrica, acqua in bottiglia venduta senza Iva

- L'acqua in bottiglia in Uruguay ha iniziato oggi a essere venduta senza l'imposta sul valore aggiunto (Iva). La misura sarà in vigore fino alla fine dell'emergenza idrica decretata per l'area metropolitana di Montevideo. La decisione arriva dopo che l'esecutivo uruguaiano ha promulgato ieri una legge che consente di esentare le acque in bottiglia dall'Iva, un giorno dopo che il progetto è stato votato in Parlamento. L'Iva per l'acqua in bottiglia è del 22 per cento. L'esecutivo ha esentato l'acqua in bottiglia anche da un'altra tassa, l'imposta specifica interna (Imesi), pari al del 10,5 per cento. (segue) (Abu)