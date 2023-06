Uruguay: crisi idrica, acqua in bottiglia venduta senza Iva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha decretato l'emergenza idrica per la zona metropolitana della capitale Montevideo questo lunedì. Il presidente, Luis Lacalle Pou, ha dichiarato che per il momento l'approvvigionamento idrico "è assicurato" e che la popolazione verrà informata quotidianamente sulla qualità dell'acqua somministrata. Il provvedimento, ha spiegato, consentirà di velocizzare la realizzazione delle opere infrastrutturali per fare fronte all'emergenza, come un bacino sul fiume San José per avere una fonte in più di acqua potabile da quel fiume. (segue) (Abu)