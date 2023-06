Uruguay: crisi idrica, acqua in bottiglia venduta senza Iva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza idrica in Uruguay, conseguenza di una inedita stagione di siccità, ha raggiunto nuovi livelli di allarme. La quantità d'acqua presente nella diga del Paso Severino - la principale riserva che serve la capitale Montevideo e la circostante area metropolitana - ha toccato un nuovo minimo storico, ha detto Raul Montero, presidente dell'agenzia statale incaricata della gestione della struttura. La crisi ha costretto le autorità ad aumentare il volume di sale presente nell'acqua potabile. "Si sta trattando l'acqua a più alta salinità, una miscela di acqua del bacino di Paso Severino (acqua dolce) e del tratto inferiore del fiume Santa Lucia (a più alta salinità perché la sua foce è vicina del fiume Río de la Plata.) Perciò i consumatori di Montevideo e dell'area metropolitana possono percepire un sapore diverso dal solito a causa dell'aumento dei sali disciolti, in particolare dei cloruri", si legge in un comunicato dell'Unità di regolamentazione dei servizi energetici e energetici. (Abu)