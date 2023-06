Roma: Angelucci (Pd), inaugurato Honda Village a Riva Ostiense, sport e riqualificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evento si svolgerà da oggi fino a domenica e le protagoniste non saranno solo le moto. Infatti ci saranno anche aree dedicate allo street food e tanta musica per divertirsi. Sarà un'occasione per stare insieme e condividere la propria passione. Questi eventi che si svolgono in tutta Città e non sono nelle zone più centrali sono fondamentali per far vivere tutti i quartieri. Inoltre grazie a queste giornate è stata bonificata e riqualificata tutta questa parte di Riva Ostiense che dopo la fine di questo evento tornerà a essere fruibile in sicurezza per tutti i cittadini. Continuiamo a lavorare per una Roma migliore", conclude. (Com)