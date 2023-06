Sardegna: Parco Asinara, liberata una tartaruga Caretta caretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 febbraio, nel Golfo dell'Asinara, è stato recuperato un giovane esemplare di Caretta caretta. Oggi, dopo un periodo di osservazione a cura del Centro recupero tartarughe marine del Parco nazionale dell'Asinara, ‘Carletto’, questo il nome della tartaruga, è stata liberata a Punta Lunga, restituendolo al suo habitat naturale, L’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, questa mattina, durante una visita nel Parco nazionale dell’Asinara, ha partecipato alla liberazione della tartaruga. L’esemplare, di appena due chili, era stato recuperato e curato dai veterinari del Centro perché aveva difficoltà nell'immersione ed era stato trasferito all'Osservatorio del mare nel Parco per effettuare tutti gli accertamenti clinici. “L’attività di protezione e salvaguardia delle tartarughe Caretta caretta è curata dalla ‘Rete regionale per la conservazione della fauna marina’, con il coordinamento dell’Assessorato regionale e la collaborazione del Corpo forestale e delle Capitanerie di porto - ha aggiunto l'assessore Porcu - Le spiagge della Sardegna, sovente, sono scelte da questa specie anche per nidificare, a riprova dell’ottimo stato di salute dei nostri litorali, dove trovano le condizioni climatiche giuste. Nelle prossime settimane, approfittando delle condizioni climatiche e del traffico nautico ancora contenuto, altri esemplari di tartarughe saranno rimessi all’interno del loro ambiente naturale. La Regione è impegnata da tempo sul tema della biodiversità marina, che rappresenta un fattore di ricchezza ambientale”. (segue) (Rsc)