© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Gli appuntamenti di domani a Milano e in LombardiaDi seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIECerimonia di consegna delle massime benemerenze cittadine “Giovannino d'Oro”, nella giornata che celebra il Santo Patrono di Monza, S. Giovanni.Piazza Roma, Monza (ore 12)La segretaria del Pd Elly Schlein partecipa al Pride 2023, l'inizio del concentramento è previsto in via Vittor Pisani, di fronte alla Stazione Centrale, il corteo parte da piazza Repubblica.Piazza Duca d’Aosta, Milano (ore 15)L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, conferisce il mandato missionario ai giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona.Lungolario Isonzo, Lecco (ore 21) (Rem)