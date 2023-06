Ucraina: Crosetto, parole di Prigozhin squarciano il velo di omertà e disinformazione della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, ha aperto una “ferita in quello che finora è stato il racconto di Mosca sulla guerra in Ucraina”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una conferenza stampa organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington, nel quadro della sua visita negli Stati Uniti. Commentando quanto affermato da Prigozhin in un messaggio pubblicato su Telegram, in cui il fondatore del gruppo Wagner ha detto che le autorità di Mosca stanno nascondendo ai cittadini la situazione reale della controffensiva ucraina, Crosetto ha detto che le sue parole “hanno squarciato il velo di omertà e disinformazione che riguarda l’Ucraina e le motivazioni della guerra”. Parole che secondo il ministro sono “rilevanti, arrivando da una persona il cui peso è andato aumentando nell’ultimo anno e mezzo, e che ha consentito anche alla Russia di avere l’influenza che ha nel continente africano”. Le dichiarazioni di Prigozhin, ha aggiunto, sono destinate a “lasciare il segno non solo in Russia, ma anche nel posizionamento di Mosca all’estero: è un elemento di rottura in un monolite come la Russia”. (Was)