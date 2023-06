Firenze: Barelli (FI) su sede imbrattata, quando non si hanno argomenti restano ignoranza e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Squallidi odiatori seriali. Non si possono definire in altro modo i vandali che hanno imbrattato la sede di Forza Italia a Firenze, con insulti e bestemmie rivolte al nostro partito e al presidente Berlusconi. “Quando non si hanno argomenti, restano, l’ignoranza e la violenza, ma noi non ci faremo certo intimidire da squallide azioni e continueremo ad andare avanti nel rispetto dei nostri valori liberali e riformisti, seguendo la direzione che il nostro presidente ci ha indicato”. Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. “L’amore, come ripeteva sempre lui, vince sempre sull’odio. Solidarietà anche agli amici della Lega, che hanno visto la loro sede fiorentina imbrattata da altrettante vergognose minacce”, sottolinea Barelli, che conclude: “Purtroppo è solo l’ultima di ormai troppe azioni vandaliche che devono essere condannate, senza se e senza ma, da tutte le forze politiche”. (Rin)