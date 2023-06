Lazio: Bonafoni (Pd), giuste rivendicazioni di studenti contro commissariamento Disco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuste le critiche di studenti e studentesse universitarie, che oggi pomeriggio hanno fatto sentire la propria voce davanti alla sede della Regione. Il commissariamento di Lazio Disco deciso dal presidente Rocca è un'azione priva di fondamento, che non tiene conto della funzione importante svolta dall'ente in questi anni per garantire il diritto allo studio. Così in una nota la consigliera regionale del Pd Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione Trasparenza e pubblicità, a margine del sit-in organizzato dalle associazioni di universitari davanti alla sede della Regione Lazio. "E che di fatto, impedendo a studenti e studentesse di avere una propria rappresentanza al suo interno, mortifica i meccanismi democratici e rende più difficile l'ascolto dei bisogni e delle richieste di universitari e universitarie da parte delle istituzioni", conclude.(Com)