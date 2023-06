Ucraina: Crosetto, dagli Usa non ci sono state altre richieste di aiuti ma considerazioni sul conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, non ha parlato della fornitura di F-16 all’Ucraina durante il suo incontro al Pentagono con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. Durante una conferenza stampa organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington, il ministro ha ricordato che l’Italia “non partecipa alla coalizione per la fornitura di aerei” a Kiev. Il Paese, ha aggiunto, ha contribuito finora all’assistenza all’Ucraina con sette pacchetti di aiuti, e Austin “ha ringraziato il governo per il nostro sostegno e per il nostro contribuito sul fianco orientale della Nato”. Da parte degli Stati Uniti, ha affermato, “non ci sono state altre richieste di aiuti, se non alcune considerazioni sui possibili sviluppi del conflitto”. (Was)